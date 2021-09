Speciale scuola: Bianchi, 90 per cento personale vaccinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 90 per cento del personale scolastico "ha risposto positivamente" all'appello a vaccinarsi e i protagonisti di aggressioni e minacce nei confronti di medici e giornalisti "sono facinorosi che non devono fare parte del mondo della scuola". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ospite del "Tg2 post" su Rai2. Parlando della ripartenza di settembre, il ministro ha ricordato che scuola "che stiamo disegnando sarà in presenza e avrà tutti i docenti. E sarà una scuola inclusiva". (Rin)