Colombia: Eln rivendica attentato contro stazione polizia a Cucuta

- Il fronte di guerra Urbano Camilo Torres Restrepo del gruppo armato colombiano Esercito di liberazione nazionale (Eln) ha rivendicato l’attentato registrato lunedì contro il primo distretto della Polizia nella città di Cucuta, al confine con il Venezuela, in cui 14 persone sono rimaste ferite, di cui 12 agenti di polizia. Lo riferisce “Caracol Radio”. Il gruppo, riporta l’emittente, ha diffuso un comunicato in cui afferma di avere agito in risposta alle “azioni di repressione generalizzata di militari e polizia” contro la popolazione civile durante le recenti proteste sociali. (segue) (Mec)