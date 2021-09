Colombia: Eln rivendica attentato contro stazione polizia a Cucuta (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrambi gli attacchi sono stati rivendicati dal "Bloque Magdalena Medio", una delle sezioni "dissidenti" delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), guidato da Nestor Vera detto "Ivan Mordisco" e Miguel Botache detto "Gentil Duarte". La zona al confine con il Venezuela rappresenta il centro nevralgico delle tensioni tra le formazioni armate che si contendono il controllo delle principali rotte del traffico di droga nella regione. In quest'area agiscono fazioni dissidenti delle Farc (Forze armate rivoluzionarie della Colombia), gruppi della guerriglia dell'Eln (Esercito di liberazione nazionale) e gruppi paramilitari dediti a traffici illeciti. Lo scorso luglio il ministro della Difesa della Colombia, Diego Molano, ha annunciato l’invio di 14 mila uomini dell’esercito nel dipartimento di Norte de Santander per smantellare il Fronte 33 della dissidenza delle Farc. (segue) (Mec)