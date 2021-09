Ecuador: lotta agli sprechi, Lasso mette in vendita uno dei due aerei presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha firmato martedì un decreto per la messa in vendita "immediata" di uno dei due presidenziali, il Legacy EMB-135. La decisione, fa sapere il capo dello Stato, rientra nel più generale piano di contenimento dei costi dell'apparato pubblico. Al momento la presidenza dispone di due aerei, "i cui costi di mantenimento e operatività risultano non economici per il Paese". Una volta concretizzata l'operazione, riassume il quotidiano "El Universo", l'apparecchio dovrà lasciare il Paese sotto la responsabilità del ministero della Difesa. Con una maggioranza parlamentare a lui contraria, Lasso ha sin qui esercitato il suo piano di contenimento dei costi soprattutto attraverso i decreti esecutivi, norme di secondo grado già applicate in molti settori della spesa dell'amministrazione pubblica. (segue) (Brb)