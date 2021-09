Ecuador: lotta agli sprechi, Lasso mette in vendita uno dei due aerei presidenziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gia il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha da tempo messo in vendita l'aereo presidenziale, operazione avviata in omaggio alla severa politica di austerità della spesa pubblica, ma sin qui resa difficile dalle molte complicazioni tecniche e amministrative. Il Messico ha aperto un'asta internazionale con la consulenza dell'agenzia delle Nazioni Unite per la trasparenza sugli appalti, ma il "José Maria Morelos" è rimasto a lungo invenduto in un hangar della California. Dopo diversi mesi il presidente aveva annunciato che l'apparecchio sarebbe stato aggiudicato al vincitore di una lotteria, ma vista l'impossibilità tecnica di usufruire del premio, il sorteggio è rimasto un pretesto per raccogliere fondi che sarebbero stati usati per fronteggiare l'emergenza covid. (segue) (Brb)