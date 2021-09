Ecuador: lotta agli sprechi, Lasso mette in vendita uno dei due aerei presidenziali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tentativo di dismissione dell'aereo - costato l'equivalente di quasi 370 milioni di dollari - è stato una delle prime azioni compiute da Lopez Obrador una volta salito al potere, il 1 dicembre 2018. Più volte il presidente aveva anticipato l'idea di dismettere l'aereo ritenuto "un'offesa per i messicani" perché eccessivamente costoso, rivendicando la scelta di utilizzare i voli di linea. "Non prenderò l'aereo presidenziale. Perderei la faccia dalla vergogna se dovessi decidere di salire un un aereo di lusso in un paese con tanta povertà", aveva detto in una intervista ai media locali. Un aereo così "lussuoso, non ce l'ha neanche Donald Trump", aveva ricordato all'indomani dell'elezione, il 1 luglio. (Brb)