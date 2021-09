Green pass: una decina di manifestanti a Milano Garibaldi, stazione presidiata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivati intorno alle 14.30 i primi manifestanti "no green pass", per il momento poco più di una decina, che si erano dati appuntamento fuori dalla stazione di Milano Garibaldi per protestare contro la certificazione verde. L'area è presidiata dalle forze dell'ordine, che controllano i documenti a chi accede ai binari. "Io mi sento in salute, quindi perché non posso prendere il treno?" ha detto una di loro, commentando l'introduzione, a partire da oggi, della carta vaccinale sui mezzi di trasporto pubblici.(Rem)