Speciale energia: Doglioni (Ingv), la scienza sia alla base di un piano concreto e strategico

- La scienza rappresenta la base per qualsiasi strategia o trasformazione, anche in materia di energia: è fondamentale arrivare ad un piano strategico concreto su questo fronte, e non solo europeo visto che la maggior parte delle emissioni globali proviene da altri paesi del mondo. Lo ha detto Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), intervenuto alla prima giornata della Soft Power Conference a Venezia. “In questo scenario l’idrogeno rappresenta un vettore e non una fonte energetica: dobbiamo trovarne di nuove, che siano rinnovabili”, ha spiegato. (Rin)