Regno Unito: liberal democratici chiedono a ministro Esteri Raab di visitare Paesi confinanti con Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I liberal democratici del Regno Unito chiedono al ministro degli Esteri Dominic Raab di recarsi in visita nei Paesi confinanti con l’Afghanistan, al fine di discutere i piani di evacuazione dei cittadini britannici e dei collaboratori locali. L’invito dei liberal democratici arriva in visione dell’audizione che Raab terrà oggi alla Camera dei Comuni britannica, dedicata alla gestione della crisi in Afghanistan. Il portavoce del partito liberal democratico per gli affari esteri, Layla Moran, ha dichiarato: "È tempo che il ministro degli Esteri prenda sul serio il suo lavoro e risolva questo pasticcio. Se può viaggiare per una vacanza, allora sicuramente può viaggiare per salvare vite umane durante una crisi internazionale”. "Dopo mesi di insuccessi e con le mani in mano, è necessaria un'azione urgente da parte sua. Abbiamo bisogno che il ministro degli Esteri dimostri di essere all'altezza del lavoro. Raab deve volare nella regione il prima possibile e incontrare i suoi omologhi per garantire che i cittadini britannici e i rifugiati afgani possano raggiungere la salvezza dai talebani”, ha detto Moran.(Rel)