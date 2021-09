Turkmeninstan: il governo vuole riscrivere il Piano d'azione contro la desertificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Turkmenistan vuole sviluppare una nuova versione del Piano d’azione nazionale per combattere la desertificazione (Napcd) adottato nel 1997. Lo riferisce l’agenzia di stampa dell’Azerbaigian “Trend”, secondo cui la questione è stata discussa nel corso di una riunione ad Ashgabat cui hanno preso parte rappresentanti del parlamento, sindacalisti, dirigenti della Commissione di Stato per le risorse idriche e delegati del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp). Il confronto ha permesso di discutere i programmi nazionali in materia di lotta alla desertificazione e di gestione integrata delle risorse naturali. La definizione di una nuova versione del Napcd è considerata “una priorità per il prossimo anno” e l’intervento del governo dovrebbe concentrarsi in particolare sulle aree del pascolo e della gestione delle foreste.(Res)