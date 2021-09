© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Movimento cinque stelle "abbiamo sempre riconosciuto l’importanza dei vaccini. Chi aveva posizioni estreme non fa più parte del Movimento". Lo ha precisato ad "Agorà estate" su Rai3 il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. "Dall’inizio di questa pandemia abbiamo sempre dato dimostrazione di grande abnegazione per sconfiggere il Covid-19", ha aggiunto. (Rin)