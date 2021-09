Reddito cittadinanza: Toffanin (FI), Catalfo difende misura fallimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se errare è umano, perseverare è diabolico. L'ex ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, infatti continua a difendere il reddito di cittadinanza, nonostante questa misura abbia dimostrato di essere totalmente fallimentare perché non arriva a chi ha veramente bisogno e disincentiva il lavoro. Non lo diciamo noi ma lo dicono i dati. Nel periodo prepandemico solo 192.000 percettori di reddito avevano trovato e accettato lavoro a fronte di circa 1.300.000 nuclei familiari beneficiari". Lo afferma, in una nota, la senatrice di Forza Italia Roberta Toffanin, responsabile del Dipartimento Lavoro del partito. "Ne hanno beneficiato mafiosi e delinquenti, truffatori e ladri. Ora il lavoro sta riprendendo in più settori con una forte spinta verso la ripartenza e con 600 mila nuovi contratti di lavoro - aggiunge -. Ma tanti imprenditori lamentano la mancanza di lavoratori perché per molti è più semplice e vantaggioso percepire il reddito di cittadinanza con l’aggiunta dell’assegno unico per i figli e poter lavorare in nero . E' un sistema che si sta incancrenendo e l'Italia non se lo può permettere. E' urgente dare una vera svolta incentivando il lavoro e non l’assistenzialismo. Solo così potremo davvero sostenere chi ha veramente bisogno e che si trova in una situazione di disagio sociale".(com)