- Con il governo di Mario Draghi "stiamo lavorando con continuità di idee". Lo ha detto ad "Agora estate" su Rai3 il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Inca, che ha aggiunto: "Ci sono molte sfide che ci aspettano a partire dal Pnrr e dalle riforme necessarie per cambiare in profondità il nostro Paese". (Rin)