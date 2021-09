Speciale difesa: Farnesina, prima riunione della cabina di regia per il popolo afgano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta alla Farnesina in formato ibrido la prima riunione della Piattaforma di raccordo per il Piano italiano a favore del popolo afgano lanciato dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. Lo riferisce la stessa Farnesina in una nota. Hanno preso parte all'incontro la presidenza del Consiglio e i dicasteri dell'Interno, della Difesa, della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e ricerca, del Lavoro e delle politiche sociali, della Giustizia, oltre ai dipartimenti per gli Affari regionali e le autonomie e per le Pari opportunità. La riunione ha consentito di individuare le direttrici di marcia e gli aspetti operativi degli interventi già in atto e di quelli programmati, sia a livello nazionale che di concerto con i principali partner internazionali, per far fronte ai molteplici aspetti della crisi afgana. (Com)