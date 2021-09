Speciale difesa: Germania, ministra Difesa, missione in Afghanistan importante e giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 59 militari tedeschi caduti durante le operazioni della Nato in Afghanistan non sono morti invano. “Nonostante tutti i sacrifici e le delusioni: la missione in Afghanistan è stata importante e giusta”. È quanto affermato su Twitter dalla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), l'intervento della Nato in Afghanistan ha portato agli abitanti del Paese “20 anni di libertà, che non possono essere completamente cancellati”. Inoltre, l'obiettivo militare è stato raggiunto, anche perché l'Afghanistan non ha rappresentato una minaccia terroristica per 20 anni. Kramp-Karrenbauer ha, quindi, evidenziato : “Dobbiamo continuare a difendere i nostri valori e l'Occidente, ma porci obiettivi realistici. I mezzi civili e militari devono essere meglio abbinati, abbiamo bisogno di sicurezza in rete”. “Il mondo sta diventando più insicuro, i costi della libertà e della stabilità aumentano. La ministra della Difesa tedesca ha, infine, osservato che “la Germania dovrà fare di più” a tal fine. (Geb)