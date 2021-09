Speciale difesa: Germania, a ottobre parata a Berlino per fine missione ed evacuazione Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conclusione della missione delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) in Afghanistan e delle operazioni di evacuazione dal Paese verrà onorata con una parata che si terrà a Berlino a ottobre prossimo dinanzi all'edificio del Reichstag, sede del Bundestag. È quanto affermato su Twitter dalla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), la sfilata dei reparti deve essere legata all'avvio della discussione sugli insegnamenti di circa 20 anni di impegno militare della Germania in Afghanistan. (Geb)