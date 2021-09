Speciale difesa: HK, profitti aumentati di circa il 50 per cento nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda produttrice di armi tedesca Heckler & Koch (HK) ha registrato nel primo semestre del 2021 un aumento dei profitti di circa il 50 per cento su base annua, a 11,5 milioni di euro. Allo stesso tempo, il fatturato ha sperimentato un incremento di circa il 3 per cento a 143,5 milioni di euro. Tra le ragioni di questi sviluppi, HK ha indicato gli investimenti in macchinari moderni e processi migliori. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, con questi risultati, l'azienda torna a essere “relativamente solida” sul piano finanziario dopo anni di difficoltà. (Geb)