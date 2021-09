Speciale difesa: Usa-Ucraina, accordo su progetti di ricerca e sviluppo armi e attrezzature militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa ucraino Andriy Taran e il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin hanno firmato un accordo intergovernativo su progetti nel campo della ricerca, sviluppo, test e valutazione di armi e attrezzature militari. Come ha reso noto il dicastero di Kiev, lo stesso accordo prevede la creazione di condizioni per l'introduzione di tecnologie avanzate di difesa con l'attrazione di investimenti da parte degli Stati Uniti. Si prevede inoltre di promuovere i prodotti e i servizi di entrambi gli Stati sui mercati dei Paesi terzi, tenendo conto degli standard degli Stati membri della Nato. Commentando l'intesa, Austin ha spiegato che essa "fa avanzare le nostre priorità condivise, come garantire che la nostra cooperazione bilaterale in materia di sicurezza continui ad aiutare l'Ucraina a contrastare l'aggressione russa e ad attuare le riforme dell'industria della difesa a sostegno delle aspirazioni di adesione alla Nato dell'Ucraina e l'approfondimento della nostra cooperazione in settori quali la sicurezza del Mar Nero, la difesa informatica e la condivisione di informazioni". Austin ha poi annunciato che il nuovo pacchetto da 60 milioni di dollari in aiuti per la sicurezza dell'Ucraina include la fornitura di sistemi missilistici anti-carro Javelin, per permettere al Paese "di difendersi meglio dall'aggressione russa". (Rum)