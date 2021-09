Vaccino: Mulè, unica e sola arma dell'umanità per uscire da pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli insulti dei No Vax "sono medaglie da appuntarsi sul petto perché significa che si sta facendo il lavoro che medici, scienziati e politici sono chiamati a svolgere: salvare e proteggere la vita dei cittadini". Lo sottolinea il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, nel corso della visita all'hub vaccinale allestito in un'area della struttura messa a disposizione dalla Scuola Telecomunicazioni delle Forze armate di Chiavari. "Usare violenza per affermare idee che non hanno validità scientifica e che attentano alla vita delle persone è gravissimo, da condannare e isolare. I vaccini - spiega - sono l'unica e sola arma che l'umanità ha per uscire dalla più grave pandemia degli ultimi decenni. Avere dubbi su questo significa scegliere la morte e non la vita". (Com)