Violenza donne: maltrattamenti e vessazioni alla compagna, arrestato 44enne in Valmarecchia

- I carabinieri della Compagnia di Novafeltria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Rimini, nei confronti di un 44enne, residente in Valmarecchia, indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’indagine è partita dalla denuncia della sua convivente. “I successivi approfondimenti investigativi – spiegano gli inquirenti - basati sulla raccolta delle testimonianze dei vicini di casa e dei familiari della donna che hanno confermato le violente aggressioni subite nel corso degli anni, hanno permesso di acquisire, a carico dell’uomo, gravi indizi di colpevolezza in merito al reato”. L’uomo, infatti, da quasi quattro anni, avrebbe costretto la donna a subire continue vessazioni e maltrattamenti, sottoponendola, in maniera abituale, a una serie di violenze fisiche e verbali, percosse e minacce di morte. La donna sarebbe stata costretta a vivere in un regime che gli inquirenti definiscono “vessatorio”. Tali comportamenti sarebbero continuati anche dopo la decisione della donna di interrompere la loro relazione, pur rimanendo di fatto conviventi. Un’escalation di comportamenti oppressivi che l’hanno portata, infine, a rivolgersi ai Carabinieri. I militari, a seguito di una speditiva indagine, di concerto con il magistrato della Procura titolare dell’indagine, hanno consolidato il quadro probatorio a carico dell’uomo. Il Gip, alla luce degli elementi raccolti, ha disposto la misura cautelare dell’indagato. L’uomo è stato così rintracciato dai militari dell’Arma di Novafeltria e dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso l’abitazione dei genitori dove rimarrà in regime di “arresti domiciliari” in attesa del processo.(Ren)