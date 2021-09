Slovacchia: presidente, la Costituzione ci protegge contro l’arbitrarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Costituzione protegge gli slovacchi dall’arbitrarietà ed è la legge comune del Paese. Lo ha detto la presidente slovacca, Zuzana Caputova, in occasione della giornata della Costituzione. La sua adozione nel 1992 è equivalsa non soltanto ad assumere un impegno nei confronti dell’atto scritto, ma anche dello spirito dello stesso, ha detto Caputova. “Se i cittadini e le autorità si comportano come richiesto dalla Costituzione, possiamo vivere in un Paese libero ed equo, in cui governa la legge”, ha detto inoltre il primo ministro, Eduard Heger, intervenuto per la stessa occasione. (Vap)