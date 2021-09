Migranti: premier greco Mitsotakis, Ue non ripeta errori del 2015

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa deve imparare dai suoi errori e non deve permettere che si ripetano quelli commessi nella crisi migratoria del 2015. Lo ha detto il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, nel suo intervento al Forum strategico di Bled in Slovenia. "Oggi abbiamo bisogno di produrre risultati perché è quello che la gente si aspetta da noi", ha affermato Mitsotakis. Parlando degli esiti della riunione straordinaria del Consiglio Affari interni Ue di ieri a Bruxelles, il premier greco ha apprezzato che è stato chiarito che i Paesi membri non vogliono "che si ripeta l'ondata incontrollata e irregolare dei flussi migratori del 2015". "Abbiamo convenuto che è necessario proteggere i nostri confini, cosa che dobbiamo fare in modo disciplinato, nel rispetto dei nostri principi e del diritto internazionale", ha affermato il premier greco ribadendo che nel 2015 l'Ue ha commesso errori. Secondo il premier greco, va inviato un messaggio chiaro a tutti coloro che sfruttano la sofferenza umana dei rifugiati. (Res)