Bulgaria: Itn, non sosterremo un governo dei socialisti

- Il partito bulgaro C'è un popolo come questo ha annunciato che non sosterrà un esecutivo proposto dal Partito socialista bulgaro (Bsp). "Non c'è niente di nuovo che dobbiamo dirvi, tranne che non sosterremo un governo con il vostro mandato", ha detto il capogruppo parlamentare di Itn, Tosko Jordanov, alla leader del Bsp Kornelia Ninova durante le consultazioni per l'utilizzo del terzo mandato esplorativo conferito dal presidente Rumen Radev. Il deputato Itn ha inoltre chiesto che i tribunali specializzati siano chiusi "nel tempo rimanente di questo Parlamento" e che l'Ufficio del procuratore generale per la protezione dei testimoni sia trasferito di competenza al ministero della Giustizia. Nel corso del colloquio, secondo quanto riferisce l'emittente radiofonica "Bnr", Kornelia Ninova ha espresso rammarico per il mancato raggiungimento di un accordo su una maggioranza di governo. Il Paese, secondo quanto ricorda la stampa locale, dovrà tenere nuove elezioni generali anticipate se questo Parlamento non riuscirà a formare un governo. Le elezioni parlamentari verrebbero tenute insieme a quelle presidenziali. (segue) (Seb)