Bulgaria: Itn, non sosterremo un governo dei socialisti (2)

- Il mandato ai socialisti è il terzo conferito da Radev dopo quelli restituiti senza successo da Itn, primo partito emerso alle ultime elezioni dell'11 luglio, e da Cittadini per uno sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb), secondo partito emerso. Il presidente della Bulgaria ha affidato lo scorso 20 agosto il secondo mandato a Daniel Mitov, candidato alla carica di primo ministro di Gerb. Secondo quanto riferiva allora la stampa locale, Mitov ha immediatamente restituito il mandato affidatogli come già aveva annunciato in precedenza il leader di Gerb, Bojko Borisov. "Avevamo affermato fin dall'inizio che, sfortunatamente, non vediamo l'opportunità di realizzare il secondo mandato", ha detto Mitov al momento della restituzione. Secondo la Costituzione, se non sarà raggiunto un accordo su un governo neanche dopo il terzo mandato, il presidente nominerà un esecutivo provvisorio, scioglierà il Parlamento e convocherà nuove elezioni. Nella giornata del 12 agosto il Parlamento della Bulgaria ha votato la revoca della nomina di Plamen Nikolov, proposto inizialmente da C'è un popolo come questo (Itn), la prima forza politica emersa dalle elezioni dell'11 luglio e a cui è stato affidato il primo mandato per formare un governo. Nikolov ha ritirato la propria candidatura mentre il leader di Itn, Slavi Trifonov, ha dichiarato che la forza politica "non presenterà la propria squadra di governo" per il voto in Parlamento. "Abbiamo fatto del nostro meglio e fatto tutti i tipi di compromessi come gesto (di avvicinamento) per i cosiddetti 'partiti della protesta', in modo che questi potessero sostenere il governo della prima forza politica, Itn. Non è successo, a causa del comportamento e del tradimento della coalizione Bulgaria Democratica e di Alzati Bulgaria!", ha detto Trifonov. Ciò significa, ha proseguito Trifonov, che la Bulgaria è diretta verso nuove elezioni generali anticipate. (segue) (Seb)