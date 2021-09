Roma: Meloni, bimbo picchiato e obbligato a chiedere elemosina, madre paghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 'Mi picchiano con violenza. Da quattro anni. Ora basta prendeteli'. Con queste parole, un bimbo di 11 anni si è presentato davanti la caserma di San Basilio, a Roma, per denunciare le violenze che giornalmente subisce dalla madre e dai fratelli. Trattato al pari di uno schiavo: obbligato a rubare ferro e rame e a fare l’elemosina. E se si addormentava, erano botte. Una storia atroce, che riguarda troppi minori innocenti utilizzati dalle loro famiglie per portare soldi sporchi. Mi auguro che questa signora paghi duramente per i maltrattamenti inflitti a suo figlio e che il piccolo ora possa avere un futuro migliore". Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in merito alla notizia di un bambino rom che, dopo gli abusi subiti in famiglia, ha chiesto aiuto ai carabinieri.(Rin)