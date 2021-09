Vaccino: Nesci, da no-vax inaccettabili violenze e intimidazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scene di violenza e di intimidazione fisica e virtuale "a cui abbiamo assistito negli ultimi giorni sono inaccettabili. Il diritto a manifestare è garantito ma nessuna dimostrazione di dissenso può sfociare in episodi minacciosi". Lo ha scritto sulla sua pagina Facebook la sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale, Dalila Nesci, del M5s. "La mia solidarietà va a chi, come i ministri Di Maio e Speranza e il professor Bassetti, in questi giorni è stato oggetto di attenzione da parte di facinorosi che devono essere perseguiti. Lo Stato ha adottato delle misure per il bene della collettività che devono essere rispettate anche da chi non è d'accordo. Il Covid non è un'invenzione, e lo sanno bene tutti i parenti delle vittime. Per uscirne definitivamente - ha concluso - anche con lo scopo di dare ulteriore slancio alla nostra economia in ripresa, c'è bisogno del contributo e della collaborazione di tutti". (Rin)