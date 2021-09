Migranti: De Corato, preoccupa inerzia istituzionale del sistema di accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale in Lombardia, Riccardo De Corato, interverrà domani alla conferenza Stato Regioni. All'ordine del giorno il flusso dei minori stranieri non accompagnati provenienti dalla Tunisia a seguito dell'appello lanciato dalla federazione italiana delle comunità terapeutiche (Fict) organismo che ha ottenuto nel 2000 lo status di organizzazione non governativa (Ong). "L' accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, soprattutto provenienti dalla Tunisia così come denuncia la federazione - ha ricordato l'assessore - è diventata impossibile, poiché non vi è alcuna volontà di questi minori ad integrarsi. Tutto il peso della responsabilità viene scaricato sugli operatori sociali". "Ciò che preoccupa gli operatori sociali e i cittadini - ha evidenziato De Corato - è l'inerzia istituzionale del 'sistema di accoglienza' che, alla fine, 'scarica' sulle organizzazioni che operano in questo ambito il problema. Minori che nella maggior parte dei casi non sono interessati a intraprendere un percorso di integrazione". "Nell'incontro di domani - ha concluso l'assessore regionale - chiederò al governo, in particolare al ministro dell'interno, di porre fine a questo stato di inerzia e fornire risposte concrete agli operatori sociali". (Com)