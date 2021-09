Roma: bambino di 11 anni denuncia la madre che lo picchia per costringerlo a chiedere l'elemosina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad inizio luglio, ha denunciato la propria madre che lo costringeva a chiedere l'elemosina picchiandolo se non rispondeva alle aspettative di guadagno della donna. Si tratta di un bambini di 11 anni appartenente ad una famiglia Rom della capitale. Il piccolo, ha chiesto aiuto ai carabinieri della stazione di San Basilio che hanno attivato le indagini verificando il racconto del piccolo. Ad inizio agosto, su disposizione della procura dei minori di Roma, è stata eseguita l'ordinanza di arresto della madre per maltrattamenti in famiglia. Il bambino, invece, è stato affidato ad una struttura protetta. (Rer)