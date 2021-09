Vaccino: Marin (CI), contro violenze e minacce chiedo a Lamorgese pugno duro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le innumerevoli morti per Covid meritano rispetto e non ammettono la violenza". Lo ha detto Marco Marin, deputato e capogruppo di Coraggio Italia alla Camera, nel corso della trasmissione "Omnibus" su La7. "Per questo - ha aggiunto - chiedo alla Lamorgese il pugno duro: i reati vanno perseguiti con forza. Lo Stato deve dimostrare di essere presente e penso che una donna delle istituzioni come il ministro dell'Interno lo saprà fare bene. Quando il governo decise di istituire il green pass dissi subito che bisognava prevederlo anche nelle aziende e per il trasporto pubblico locale: se si vuole vivere in una comunità non si può mettere a rischio la salute del prossimo, la trasmissione del virus va interrotta". Marin ha sottolineato poi come durante il governo Conte due "dall'opposizione proposi degli emendamenti su suggerimento di Palù, uno di questi era per far fare tamponi nelle case di riposo e per un progetto di tracciamento nazionale. Perché bisogna dar ragione alla scienza". (Rin)