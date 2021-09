© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Afghanistan: Lavrov, Russia lavora con gli alleati per risolvere la situazione - La Russia sta lavorando per risolvere la situazione in Afghanistan insieme ai suoi alleati in Asia Centrale. Lo ha affermato il ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Lavrov, parlando nel corso di un evento pubblico a Mosca. "Dopo il ritiro delle truppe della Nato dall'Afghanistan, la cosa più importante per noi è garantire la sicurezza dei nostri alleati, gli stati dell'Asia Centrale. La sicurezza dei confini meridionali della Federazione Russa dipende direttamente da questo. Spero davvero che insieme possiamo concordare tali azioni esterne che contribuiranno alla creazione di condizioni all'interno dell'Afghanistan per la formazione di una leadership veramente nazionale. Ora stiamo lavorando attivamente in questa direzione", ha affermato il ministro russo. (Res)