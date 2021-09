© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: in arrivo nuova fornitura di più di 3 milioni di dosi del vaccino cinese Sinovac - L'ambasciata cinese in Algeria ha annunciato di aver fornito al Paese nordafricano più di 3 milioni e 100 mila dosi del vaccino Sinovac contro il coronavirus Sars-CoV-2. L'ambasciata ha confermato in un tweet che l'iniziativa rientra nel programma di assistenza all'Algeria nella lotta alla pandemia di Covid-19. Secondo lo stesso messaggio, l'Algeria ha ricevuto lunedì 30 agosto la prima spedizione del vaccino, mentre le altre spedizioni arriveranno successivamente nei prossimi giorni. (segue) (Res)