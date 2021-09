I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco: firmato contratto per assemblaggio componenti aereo PC-12 - Le società Pilatus e Sabca hanno firmato un contratto per l'assemblaggio completo a Casablanca dei pezzi dell'aereo PC-12. Lo ha reso noto un comunicato del ministero dell'Industria, affermando che il primo assemblaggio dei pezzi e delle ali presso la nuova unità industriale sarà pronto per la consegna alla linea di assemblaggio finale di Stans, in Svizzera, entro la fine del 2022. Lo stesso comunicato ha evidenziato che questo contratto segna l'inizio di una nuova partnership a lungo termine tra Pilatus e Sabca, rappresentando una tappa importante a vantaggio del sistema industriale dell'aeronautica e dell’aerospazio marocchino. Il contratto prevede l'assemblaggio delle componenti, delle ali e dei comandi di volo, compresa l'installazione dei cablaggi elettrici. Il Gruppo Sabca consegnerà questi componenti chiave dell'aeromobile alla catena di assemblaggio finale in Svizzera, dove saranno integrati con il resto dei sistemi dell'aeromobile: motore e interni della cabina. (segue) (Res)