I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Libia: fonti stampa, Saif al Islam Gheddafi si candiderà alle elezioni presidenziali - Il figlio dell’ex rais libico Muammar Gheddafi, Saif al Islam, avrebbe deciso di candidarsi ufficialmente alle elezioni presidenziali previste in Libia alla fine di quest'anno. Lo riferisce il sito web d’informazione libico "Afrigate news", citando una "fonte speciale". La stessa non meglio precisata fonte dell'informazione ha aggiunto che questo annuncio coincide con il 52esimo anniversario della "Rivoluzione al Fateh", l'evento che ha portò il colonello Muammar Gheddafi al potere il primo settembre 1969. Saif al Islam, riferiscono ancora le fonti, annuncerà ufficialmente la sua candidatura “in un secondo momento”. Il secondogenito del defunto rais aveva recentemente manifestato, attraverso un’intervista concessa al “New York Times” lo scorso maggio (ma pubblicata a luglio), l’intenzione di candidarsi alle elezioni, eventualità che ha suscitato la reazione avversa delle milizie rivoluzionarie di Tripoli e di Misurata. L'11 agosto scorso, l'operazione militare "Vulcano di rabbia" (coalizione militare composta in larga parte da miliziani filo-islamisti) aveva riferito che l'ufficio della Procura militare della Libia avrebbe spiccato un mandato di cattura contro Saif al Islam Gheddafi, richiedendo l’assistenza delle autorità militari e di sicurezza per l'arresto. (segue) (Res)