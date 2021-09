© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: premier Dabaiba segue la protezione del Grande fiume artificiale - Il primo ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba, ha incontrato ieri presso a Tripoli il comandante della Regione militare della Libia centrale per colloqui sulla protezione del Grande fiume artificiale, l’acquedotto che trasporto l’acqua dal deserto alla costa. Lo ha riferito un comunicato diffuso dall'ufficio stampa del governo. Durante l'incontro, il primo ministro ha seguito le disposizioni di sicurezza adottate nella regione militare per proteggere la condotta. Dabaiba ha emesso istruzioni, secondo il comunicato, per "necessità di coordinarsi con tutte le agenzie di sicurezza per proteggere le strutture del Grande fiume artificiale". L'autorità incaricata della gestione dell’acquedotto ha annunciato lunedì 30 agosto che un ordigno esplosivo pronto per essere fatto esplodere è stato rinvenuto dentro una condotta. I sabotaggi e la mancanza di manutenzione dell'infrastruttura hanno causato in estate una crisi idrica che ha causato notevoli disagi e disservizi in ampie zone del Paese, incluse le popolose città della costa. Lo scorso 24 agosto, il comandante della 166ma Brigata della "città-Stato" di Misurata (ovest), Muhammad al Hussan, ha concordato con il leader della Brigata Tariq bin Ziyad delle forze del generale libico Khalifa Haftar, nella città di Al Shwerf, a sud-est della capitale della Libia, Tripoli, di stabilire una forza congiunta per mettere in sicurezza il sistema idrico di Al Hasawna, nella città di Al Shwerf, garantendo la sicurezza gli snodi principali del Grande fiume artificiale in quest'aerea. Questo sviluppo era stato accolto con favore da Onu e Stati Uniti in vista della riunificazione tra le milizie rivali dell'ovest e dell'est della Libia, uno dei punti chiave per il successo della riconciliazione nazionale a seguito del conflitto armato del 2019-2020. (Res)