- Venezuela: Guaidò sfida Maduro, "sii serio e garantisci elezioni libere e giuste" - Il leader oppositore, Juan Guaidò, ha sfidato il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, a garantire condizioni "libere e giuste" per le elezioni, a partire dalle amministrative di novembre, cui la Piattaforma unitaria - da lui guidata - ha deciso ieri di partecipare. "Maduro, sii serio", ha scritto Guaidò ricordando in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter che "le condizioni per una elezione libera e giusta devono ancora consolidarsi". Poco prima, Maduro aveva salutato la decisione della Piattaforma, promettendo di mettersi seduto, "con la televisione accesa e i pop-corn, per vedere Juan Guaidò andare al voto", e "applaudire perché siamo riusciti a riportarlo all'interno della democrazia e della Costituzione". "Tutti sappiamo che ad oggi non ci sono condizioni né garanzie per una elezione libera e giusta", ha scritto Guaidò ricordando che il governo è "seduto come controparte in un processo di negoziazione internazionale che cerca proprio queste garanzie elettorale, politiche e un calendario delle elezioni". (segue) (Res)