Irlanda: Covid, entro il 22 ottobre rimosse quasi tutte le restrizioni

- L'Irlanda revocherà la maggior parte delle restrizioni anti Covid entro il 22 ottobre, mentre la campagna di vaccinazione volge al termine. Lo ha annunciato il governo di Dublino, rilevando come secondo i dati ufficiali, oltre l'88 per cento della popolazione irlandese di età superiore ai 18 anni è stata completamente vaccinata, con il 92 per cento degli adulti che hanno ricevuto almeno una dose. "Entreremo in una fase finale il 22 ottobre, che probabilmente durerà almeno fino alla prossima primavera. Questa fase vedrà la maggior parte delle restrizioni revocate e sostituite da linee guida e consigli", ha affermato il governo irlandese in una nota. A partire dal 22 ottobre verranno aboliti il distanziamento sociale obbligatorio e l'uso della mascherina all'esterno e nelle case private in Irlanda. Saranno inoltre revocate le restrizioni alle riunioni pubbliche in spazi aperti e chiusi e alle cerimonie religiose e civili. Le mascherine saranno ancora obbligatorie nei negozi e nei trasporti pubblici e le persone dovranno comunque autoisolarsi se presentano sintomi di Covid-19. (Rel)