- Giappone: Covid, ad agosto 125mila contagi, il triplo rispetto a luglio - I casi di Covid-19 diagnosticati a Tokyo nel mese di agosto sono stati 125.600, quasi il triplo rispetto al mese di luglio, secondo i dati pubblicati ieri dal governo metropolitano della capitale giapponese. Nella sola giornata di ieri sono stati segnalati a Tokyo 2.909 casi di Covid-19; ben un terzo dei 343.574 casi registrati nella capitale dall'inizio della pandemia sono stati segnalati nell'ultimo mese. la media settimanale dei casi giornalieri nella capitale, sottoposta a stato di emergenza da oltre un mese, è calata però del 24,1 per cento a 3.520,7. Ieri sono stati segnalati in tutto il Giappone 17.713 casi di coronavirus; il numero di pazienti affetti da Covid-19 ricoverati in terapia intensiva è aumentato di 35 unità a 2.110, segnando il 19mo record giornaliero consecutivo. (Res)