- Cina: protezione infrastrutture informatiche cruciali, entra in vigore il nuovo regolamento - Entra in vigore oggi in Cina il nuovo regolamento per la protezione delle infrastrutture informatiche cruciali, approvato dal Consiglio di Stato, l’organo esecutivo, il 27 aprile e firmato dal primo ministro, Li Keqiang, il 17 agosto. Il campo di applicazione riguarda le reti e i sistemi informativi in cui la perdita di dati avrebbe gravi implicazioni per la sicurezza nazionale: sono compresi le telecomunicazioni, l’energia, i trasporti e altri settori. La protezione include misure di monitoraggio e difesa da minacce quali attacchi, intrusioni, interferenze e distruzioni e altre attività illegali. (segue) (Res)