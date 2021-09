© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone-Usa: Kerry a Tokyo, tutela del clima "pilastro" delle relazioni bilaterali - Stati Uniti e Giappone hanno elevato la risposta ai mutamenti climatici a "pilastro" delle relazioni bilaterali oggi, primo settembre, al termine della visita ufficiale a Tokyo dell'inviato Usa per il clima John Kerry. Il funzionario statunitensi ha incontrato il primo ministro del Giappone Yoshihide Suga, che ha posto l'accelerazione delle politiche per la riduzione delle emissioni nette di anidride carbonica al centro della sua agenda di governo. "Giappone e Stati Uniti, allarmati dall'ultimo rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico e da altri indicatori della crescente necessità di accelerare e intensificare la riduzione delle emissioni inquinanti, intendono fare degli anni Venti una decade decisiva per l'azione sul clima, ed elevare i loro sforzi collaborativi sul fronte della crisi climatica a pilastri del partenariato bilaterale Giappone-Usa", recita un comunicato congiunto diffuso oggi a margine dell'incontro. (segue) (Res)