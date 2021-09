© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: governo stima crescita del 20,1 per cento nel trimestre aprile-giugno - Il prodotto interno lordo dell’India è cresciuto del 20,1 per cento nel trimestre aprile-giugno, il primo dell’anno fiscale 2021-22, nonostante la seconda ondata dell’epidemia di coronavirus, secondo le ultime stime dell’Ufficio nazionale di statistica (Nso). Nello stesso periodo dell’esercizio precedente, durante la prima ondata, in cui fu imposto un lockdown nazionale, è stata registrata una contrazione del 24,4 per cento. A prezzi costanti, il Pil trimestrale è stato stimato in 32.380 miliardi di rupie, contro i 26.950 miliardi di rupie del trimestre corrispondente del 2020-21. Nei tre mesi gennaio-marzo, invece, la crescita è stata dell’1,6 per cento. (Res)