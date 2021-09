Migranti: Parolin, serve approccio positivo sul tema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessaria un'attitudine di base positiva e non negativa sul tema dell'immigrazione. Lo ha dichiarato il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, in un intervento al panel dedicato al futuro dell'Europa all'interno del Forum strategico di Bled aperto oggi in Slovenia. "Vivere in fraternità, come ha scritto il Papa nell'ultima enciclica, è l'attitudine di base che deve essere alla base dell'approccio verso la migrazione", ha detto Parolin. Il cardinale ha poi puntato l'attenzione su un secondo tema, quello della demografia. A questo proposito Parolin ha auspicato "una politica molto forte" a favore delle famiglie da parte dell'Unione europea. (Seb)