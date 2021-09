© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore del commercio al dettaglio tedesco ha subito a luglio scorso un declino delle entrate, corretto per i prezzi, del 5,1 per cento su base mensile. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il risultato è peggiore delle aspettative, che stimavano la contrazione allo 0,9 per cento dopo la crescita del 4,5 per cento a giugno. (Geb)