Russia-Italia: da inizio anno interscambio con città di Mosca cresciuto del 32,8 per cento

- Il fatturato commerciale tra Mosca e l'Italia è cresciuto del 32,8 per cento negli ultimi sei mesi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto reso noto dall'ufficio stampa del dipartimento della capitale russa per la politica economica. "Un ruolo importante nell'incremento del fatturato del commercio Mosca-Italia è stato svolto dalle esportazioni non legate al comparto energetico, che nel primo semestre di quest'anno sono state pari a 647,58 milioni di dollari; sono cresciute di oltre 3,5 volte rispetto al stesso periodo del 2020. Rappresenta il 13,3 per cento delle esportazioni totali di Mosca verso il mercato italiano. Nei primi sei mesi del 2021 il fatturato commerciale tra la capitale russa e l'Italia è aumentato del 32,8 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno ed ha raggiunto i 7,5 miliardi di dollari", ha affermato il vicesindaco di Mosca con delega alla politica economica, Vladimir Efimov. (Rum)