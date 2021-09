Scuola: Baglio (Pd), slitta riapertura nidi, con Raggi caos per famiglie e personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da sempre il 1 settembre è il giorno di riapertura dei Nidi in cui il personale torna in servizio e comincia a organizzare il nuovo anno scolastico. Invece l'amministrazione Raggi ha deciso che i nidi capitolini riapriranno solo l'8 settembre". Lo dichiara, in una nota, la consigliera capitolina del Partito democratico, Valeria Baglio. "La comunicazione della mancata apertura, per di più, è arrivata solo nel pomeriggio di ieri, una scelta imposta da un irresponsabile ritardo organizzativo di Roma Capitale nel programmare il servizio che alla fine somiglia a una resa - aggiunge Baglio -. I problemi organizzativi erano noti da tempo ma non sono stati affrontati, come l'organizzazione da approntare per la sostituzione delle educatrici fragili, in smart working fino al 31 ottobre, o i controlli da prevedere per il green pass prima della data di riapertura. Ad oggi ancora non si sa chi dovrà controllare le certificazioni e con quali dispositivi. Quanto sta succedendo non è solo l'ennesimo disservizio nei confronti delle famiglie, che dovranno attendere ancora una settimana anche solo per avere informazioni dalle educatrici, visto che fino all'8 settembre non ci sarà personale in servizio. E' anche una mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori delle strutture, che si troveranno a dover gestire la riapertura con una settimana di ritardo e con regole ancora confuse. I cinque anni Raggi si chiudono nel peggiore dei modi per le scuole romane, con un caos organizzativo senza precedenti", conclude Baglio.(Com)