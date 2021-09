Cina: regolatore energetico migliorerà la definizione delle politiche di tutela ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regolatore energetico cinese migliorerà la pianificazione e definizione delle politiche dopo che un gruppo di ispezione del governo centrale ha riscontrato la violazione dei requisiti statali di protezione ambientale. Lo ha annunciato in un dettagliato "piano di rettifica" l’Amministrazione nazionale dell’energia (Nea). Lo scorso gennaio la Nea è stata accusata di dare priorità alla fornitura di energia e ai profitti delle imprese energetiche rispetto alla protezione dell'ambiente. Secondo i controlli, l’amministrazione non sarebbe riuscita a controllare la nuova capacità di alimentazione a carbone e a completare i nuovi progetti di trasmissione di energia progettati per frenare l'inquinamento nelle regioni soggette a smog come Pechino-Tianjin-Hebei o il delta del fiume Yangtze. (Cip)