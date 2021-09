Ciampino: Fazzone (FI), sostegno a Daniela Ballico dopo sfiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Claudio Fazzone, coordinatore regionale di Forza Italia esprime sostegno alla sindaca di Ciampino, Daniela Ballico, dopo la sfiducia ricevuta ieri dal Consiglio comunale sugli equilibri di bilancio e l'inevitabile caduta. "Il consenso, la serietà, la progettualità si scontrano nuovamente con le beghe politiche di qualche consigliere - dichiara in una nota Fazzone -. Si può spiegare in questo modo la caduta della bravissima sindaca di Ciampino Daniela Ballico. In un periodo di emergenza e di pandemia mondiale, nonostante tante crisi sociali, alcuni consiglieri eletti nella maggioranza hanno deciso di sfiduciare l'attuale amministrazione, lasciando la città senza sindaco. Il tutto con l'appoggio della minoranza che ha ben pensato di appoggiare questo scellerato piano che porta Ciampino ad essere senza una guida in un momento delicato per la crisi pandemica come quello delle riaperture delle scuole. Una irresponsabilità - aggiunge Fazzone - che siamo sicuri gli verrà indicata e sottolineata dagli elettori nella prossima tornata elettorale dove alcuni degli sfiducianti verranno cancellati dal panorama politico locale. Forza Italia ringrazia e conferma la grande stima e fiducia nella sindaca e amica Daniela Ballico. Insieme vinceremo nuovamente dando seguito ai grandi progetti che Ciampino e la sua amministrazione avevano messo in piedi. Tra tutti gli importanti progetti necessari per i fondi Pnrr che il comune aveva messo in piedi per ottenere i finanziamenti", conclude Fazzone.(Com)