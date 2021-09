Vaticano: Papa, l'effimero è una triste illusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Udienza generale questa mattina per Papa Francesco nell'aula Paolo VI. Il Pontefice riprendendo il ciclo di catechesi sulla Lettera ai Galati dell'Apostolo Paolo ha spiegato: "L'effimero bussa spesso alla porta delle nostre giornate, ma è una triste illusione, che ci fa cadere nella superficialità e impedisce di discernere su cosa valga veramente la pena vivere". Nella Lettera ai Galati, l'Apostolo Paolo definisce stolti coloro che rischiano di perdere la fede in Dio. Bergoglio ha spiegato: "Sono stolti perché non si rendono conto che il pericolo è quello di perdere il tesoro prezioso, la bellezza della novità di Cristo". Dunque Papa Francesco rivolgendosi ai presenti ha sottolineato: "Nonostante tutte le difficoltà che noi possiamo porre alla sua azione, Dio non ci abbandona ma rimane con noi col suo amore misericordioso. Domandiamo la saggezza di accorgerci sempre di questa realtà". (Civ)