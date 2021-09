Scuola: Ricciardi (ministero Salute), fatto tutto il possibile per scongiurare Dad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le misure previste "il governo sta facendo tutto il possibile per scongiurare la Dad. Da parte mia credo che bisogna intensificare l’attenzione nei confronti di queste misure, applicarle costantemente e, se vengono applicate, il nostro paese non vedrà più la Dad". Lo ha detto a "Buongiorno" su Sky Tg24 Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute. "Certo - ha aggiunto -, bisogna stare attenti ai trasporti: la scuola di per sé non è un ambiente insicuro se vengono attuate tutte le misure, quello che è difficile monitorare sono i trasporti pubblici. Bisogna fare ancora uno sforzo per ampliarli, farli funzionare meglio e far sì che i ragazzi che vanno a scuola coi trasporti pubblici siano protetti". (Rin)