Romania: ministro Energia, non sono previsti grandi aumenti nel prezzo delle bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania non sono previsti "grandi aumenti di prezzo" per le bollette dell'elettricità e del gas naturale. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia romeno, Virgil Popescu, mentre è in corso un dibattito in vista del possibile aumento delle bollette per le forniture d'energia. "Abbiamo visto aumenti di prezzo, ma non abbiamo visto aumenti di prezzo molto grandi. Se parliamo di gas naturale, ad agosto e settembre sono consumi bassissimi; se parliamo di elettricità c'è stato un periodo di consumi e di stress energetico dovuto all'ondata di caldo, ma questo è finito. Per avere un'immagine si tratta di 4,5 milioni di famiglie con un consumo medio di 50 kilowatt", ha affermato Popescu che ieri ha partecipato ad un incontro con il premier Florin Citu e con i rappresentanti dell'Autorità nazionale di regolamentazione dell'energia (Anre), Transelectrica, Consiglio della concorrenza e del Consiglio concorrenza e tutela dei consumatori sullo sfondo del rapido aumento del prezzo dell'elettricità e del gas naturale. (segue) (Rob)