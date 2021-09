Romania: ministro Energia, non sono previsti grandi aumenti nel prezzo delle bollette (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento dei prezzi delle bollette è stato ufficialmente rilevato anche dall'Istituto nazionale di statistica dalla Romania. I dati dell'Istituto mostrano che i prezzi dell'elettricità sono aumentati del 25 per cento ei prezzi del gas del 20 per cento rispetto a luglio dello scorso anno, portando ad un aumento dell'inflazione fino alla soglia del 5 per cento. Anche il primo ministro romeno Citu ha riconosciuto il rapido aumento dei prezzi dell'energia, parlando di "un paradosso: siamo in Romania, dove la produzione di energia è per lo più fatta da aziende statali". "Aziende statali, persone nominate politicamente e tuttavia la gente deve capire che il prezzo delle bollette fatte dalle aziende statali è aumentato. Dobbiamo spiegare alla gente perché i prezzi sono aumentati", ha detto Citu. (Rob)